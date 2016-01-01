بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الـ27 و الترتيب

في مايلي نتائج مباريات الدورة ال27 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الوطني الثاني لكرة القدم، التي جرت اليوم الأحد:

جمعية سلا - المغرب الفاسي 0-0.

الراسينغ البيضاوي - يوسفية برشيد 3-1.

وداد تمارة - الاتحاد الزموري للخميسات 0-3.

رجاء بني ملال - شباب المسيرة 1-1.

اتحاد أيت ملول - أولمبيك الدشيرة 1-3.

مولودية وجدة - سريع قطن وادزم 0-0.

اتحاد سيدي قاسم - اتحاد تمارة 2-1.

وداد فاس - الرشاد البرنوصي 2-1.

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