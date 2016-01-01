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بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الـ27 و الترتيب

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 12 دقيقة مضت
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بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الـ27 و الترتيب

في مايلي نتائج مباريات الدورة ال27 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الوطني الثاني لكرة القدم، التي جرت اليوم الأحد: 

جمعية سلا - المغرب الفاسي 0-0. 

الراسينغ البيضاوي - يوسفية برشيد 3-1.

وداد تمارة - الاتحاد الزموري للخميسات 0-3.

رجاء بني ملال - شباب المسيرة 1-1.

اتحاد أيت ملول - أولمبيك الدشيرة 1-3.

مولودية وجدة - سريع قطن وادزم 0-0.

اتحاد سيدي قاسم - اتحاد تمارة 2-1.

وداد فاس - الرشاد البرنوصي 2-1.

الترتيب :

الفريق لعب النقاط.
1- الراسينغ البيضاوي 27 46.
2- سريع وادي زم 27 41.
3- مولودية وجدة 27 39.
-- شباب المسيرة 27 39. 
5- جمعية سلا 27 38.
-- الاتحاد الزموري للخميسات 27 38.
7- يوسفية برشيد 27 35.
-- المغرب الفاسي 26 35. 
9- رجاء بني ملال 27 34.
10- اتحاد سيدي قاسم 27 33.
-- أولمبيك الدشيرة 27 33.
12- وداد تمارة 26 32.
13- اتحاد ايت ملول 27 30. 
-- وداد فاس 27 30.
15- الرشاد البرنوصي 27 28.
16- اتحاد تمارة 27 27. 
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