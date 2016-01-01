رباعية الرجاء تنهي مشوار الاسباني لوبيرا مع تطوان

زكرياء البشير الطايبي - صحافي متدرب

قرر المكتب المسير لفريق المغرب التطواني لكرة القدم ، إقالة المدرب الإسباني سيرجيو لوبيرا ، و ذلك بعد إجتماعه مساء يوم الأحد 30 أبريل 2017 بمقر النادي .

و جاءت إقالة لوبيرا الذي سينتهي عقده في يونيو المقبل، بعد موسمين متتاليين ، قضاهما على رأس الجهاز الفني للماط ، قاد خلالهما الفريق للتأهل الى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه قبل السقوط بخماسية مدوية أمام مازيمبي الكونغولي ليفشل في بلوغ من دور نصف النهاية.

بالمقابل ، كانت حصيلته متواضعة على الصعيد المحلي حيث تلقى الفريق عدد كبير من الهزائم و بحصص قوية داخل البطولة الاحترافية، آخرها هزيمة الامس أمام الرجاء برباعية بمركب محمد الخامس.