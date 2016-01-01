ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة الـ26
في ما يلي ترتيب أندية القسم الوطني الأول للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، بعد إجراء مباريات الدورة ال26 نهاية هذا الأسبوع : نقاط لعب
1- الوداد البيضاوي 57 26.
2- الدفاع الحسني الجديدي 52 26.
3- الرجاء البيضاوي 49 26.
4- نهضة بركان 43 26.
5- الجيش الملكي 40 26.
6- اتحاد طنجة 38 25.
7- أولمبيك آسفي 36 26.
-- اتحاد الفتح الرياضي 36 25.
9- المغرب التطواني 30 26.
10- شباب أطلس خنيفرة 29 26.
-- حسنية أكادير 29 25.
12- أولمبيك خريبكة 28 26.
13- شباب الحسيمة 25 26.
14- شباب قصبة تادلة 24 26.
15- الكوكب المراكشي 21 25.
-- النادي القنيطري 21 26.
هذا ما وقع لفرنسية تستدرج الرجال لممارسة الجنس ببيتها في مراكش
أخبارنا المغربية : متابعة تعرضت مواطنة فرنسية للسرقة بمدينة مراكش ، حيث تفاجأت زوال الجمعة 28 أبريل الجاري باختفاء صندوق حديدي من منزلها، زعمت أنه كان ... تفاصيل أكثر
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟