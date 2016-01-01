ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة الـ26

في ما يلي ترتيب أندية القسم الوطني الأول للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، بعد إجراء مباريات الدورة ال26 نهاية هذا الأسبوع : نقاط لعب

1- الوداد البيضاوي 57 26.

2- الدفاع الحسني الجديدي 52 26.

3- الرجاء البيضاوي 49 26.

4- نهضة بركان 43 26.

5- الجيش الملكي 40 26.

6- اتحاد طنجة 38 25.

7- أولمبيك آسفي 36 26.

-- اتحاد الفتح الرياضي 36 25.

9- المغرب التطواني 30 26.

10- شباب أطلس خنيفرة 29 26.

-- حسنية أكادير 29 25.

12- أولمبيك خريبكة 28 26.

13- شباب الحسيمة 25 26.

14- شباب قصبة تادلة 24 26.

15- الكوكب المراكشي 21 25.

-- النادي القنيطري 21 26.