بعد إقالة لوبيرا، رجاوي سابق يشرف على تدريب المغرب التطواني

أخبارنا المغربية: محمد الميموني

كشفت مصادر تطوانية عن هوية المدرب الذي سيتولى قيادة سفينة المغرب التطواني فيما تبقى من دورات البطولة الاحترافية وذلك بدلا للإسباني سيرجيو لوبيرا والذي تمت إقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة المذلة التي تلقاها بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء أمام الرجاء البيضاوي.

هذا وبات المدرب المساعد جمال الدريدب و اللاعب السابق للرجاء البيضاوي والمغرب التطواني أمين الرباطي هما المشرفان على تداريب الفريق إلى حين انتهاء الموسم الكروي الحالي والتعاقد مع مدرب جديد.

للإشارة فإن إدارة المغرب التطواني كانت قد حاولت فسخ ارتباطها بلوبيرا الصيف الماضي بالتراضي إلا أن هذا الأخير تشبث بالحصول على كامل مستحقاته المالية إلى حين انتهاء عقده في يونيو 2017 مما جعل أبرون يبقي عليه مضطرا مدربا للفريق .