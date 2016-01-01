لاعبون سيغادرون المغرب التطواني نهاية الموسم
أخبارنا المغربية : ع. الوزاني
من المنتظر أن يغادر عدد من اللاعبين فريق المغرب التطواني، خلال نهاية الموسم الكروي الحالي، بسبب نهاية عقودهم أو لرغبتهم في تغيير الاجواء بسبب الازمة المالية للفريق و تراجع قدرته للمنافسة على الالقاب بعد رحيل عدد كبير من ركائزه الاساسية في السنوات الاخيرة.
وفي هذا الصدد، تحدثت مصادر مطلعة، أن كل من نصير الميموني و المهدي الخلاطي و سلمان ولد الحاج ، رفضوا التجديد و من المنتظر أن ينتقلوا الى الجار اتحاد طنجة الذي عبر عن رغبته في ضمهم ، علما أن الجيش الملكي بقيادة عزيز العامري ، يريد ضم الخلاطي و الميموني و كذلك الحارس محمد اليوسفي ، الذين يعرفهم جيدا ابان فترة اشرافه على تدريب الحمامة.
و أوضحت ذات المصادر ، أن رحيل عميد الفريق محمد أبرهون ، الذي سينتهي عقده أيضا شهر يونيو المقبل، مرتبط بتوصله بعروض احترافية مغرية من أحد الفرق الخليجية ، بالمقابل ، و رغم الانتقادات التي تعرض لها و فشله في احراز أي هدف مع الماط في موسمين، يرغب المكتب المسير للفريق في تجديد عقد المهاجم حمزة بورزوق الذي سينتهي مع متم الموسم .
و تطرح علامات استفهام حول استمرار عدد من اللاعبين البارزين في صفوف الفريق ، خاصة في حال وجود عروض مالية مهمة ، ونخص بالذكر كل من زيد كروش (10 أهداف هذا الموسم) و زهير نعيم و عدنان بوموس ، فضلا عن العائدين من الاعارة ، فيفيان مابيدي و ياسين الصالحي ، المتألقين بقوة مع الاهلي الليبي و الظفرة الإمارتي على التوالي ، في الاشهر الاخيرة .
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