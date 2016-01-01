حصريا لـ "أخبارنا" .. البوصيري يهاجم ماندوزا و يكشف حقائق خطيرة في رسالة عاجلة إلى لقجع (فيديو)

أخبارنا المغربية : ع . بوسحابة

أكد رشيد البوصيري ، مستشار محمد بودريقة السابق في رئاسة الرجاء ،أنه طالب فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم ، بفتح تحقيق في نتيجتي مواجهة اتحاد طنجة و الوداد عن البطولة الاحترافية ، ومباراة الراك و يوسفية برشيد بالقسم الثاني ، و لم يتهم طرفا معينا بالتلاعب .

و قال البوصيري في تصريح صوتي لموقع "أخبارنا المغربية " ، ردا على الجدل الذي خلقه مؤخرا و امكانية متابعته قضائيا من طرف عبد الحق ماندوزا رئيس نادي الراسينغ البيضاوي و بعض منخرطي الوداد و باقي الاطراف الاخرى المعنية ، (قال ) " احنا في دولة الحق و القانون ، و لي بانت لينا كانقولوها و لي عندو شيحاجة و بغا يمشي المحكمة الله يربحو " .

و هاجم البوصيري بشكل خاص رئيس الراك ، حيث قال " خاصنا نعرفو شكون لي عطا لكرة القدم الوطنية و شكون لي معطاش ، و لي عاطياه كرة القدم تيران و فرقة فحال داك مندوزا ، أشنو عطا هو للفريق الوطني " ، مبرزا أنه يحصل على أموال الدولة في اشارة الى دعم الجامعة ، و لا يتوفر على مكتب مسير و منخرطين ، مضيفا " تايخد فلوس الدولة واش كاين ليتحاسبو " .

و استغرب المستشار الرجاوي سابقا ، في ذات التصريح ، من كلام نور الدين البيضي رئيس فريق يوسفية برشيد عن الشرف و النزاهة في كرة القدم الوطنية ، اليوم في احدى الاذاعات الوطنية، رغم التهم الخطيرة التي كالها السنة الماضية للمسؤولين عن الكرة المغربية و تشككيه في نزاهة نتائج بعض مباريات بطولة القسم الوطني الثاني..

المزيد من التفاصيل في التصريح التالي :