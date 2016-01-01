20 مليون سنتيم للاعبي الوداد مقابل اللقب

أخبارنا المغربية :

قرر المكتب المسير لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، تخصيص 20 مليون سنتيم لكل لاعب، في حالة التتويج باللقب الذي سيسمح للفريق الأحمر بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

وارتأى مسؤولو الوداد البيضاوي تخصيص 20 مليون سنتيم للاعبين، لتحفيزهم على مواصلة مجهوداتهم للتتويج باللقب، لتفادي الموسم الماضي، عندما ضاع منهم اللقب في الدورات الثلاث الأخيرة لمصلحة الفتح الرباطي، وفق ما أوردته يومية "الأحداث المغربية" .