الكوكب المراكشي يفوز خارج الديار أمام اتحاد طنجة (فيديو)
فاز الكوكب المراكشي على مضيفه اتحاد طنجة بهدفين للاشيء في المباراة المؤجلة عن الدورة الرابعة والعشرين للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول، التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على أرضية الملعب الكبير لطنجة.
وسجل هدفي الفوز للكوكب المراكشي اللاعب عبد الإله عميمي في الدقيقتين 84 و 87 .
ورفع فريق الكوكب المراكشي عقب هذا الفوز ، وهو السادس له في الموسم مقابل ستة تعادلات و 14 هزيمة، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر إلى جانب شباب قصبة تادلة، فيما تجمد رصيد فريق اتحاد طنجة، الذي مني بالهزيمة الثامنة في الموسم و الرابعة على التوالي، عند 38 نقطة، وظل في المركز السادس.
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