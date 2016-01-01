حسنية اكادير يتغلب على الفتح في مباراة مؤجلة (فيديو)

تفوق فريق حسنية أكادير على ضيفه اتحاد الفتح الرياضي بهدفين لواحد في المباراة المؤجلة عن الدورة الرابعة والعشرين للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على أرضية الملعب الكبير لأكادير .

وكان فريق اتحاد الفتح الرياضي سباقا للتسجيل في الدقيقة 14 بواسطة ابراهيم البحري، قبل أن يوقع هدفي التعادل والفوز للفريق السوسي، اللاعب فوزي عبد الغني في الدقيقتين 18 و 58 . وارتقى فريق حسنية أكادير عقب هذا الفوز من المركز الحادي عشر إلى التاسع بمجموع 32 نقطة، فيما ظل فريق اتحاد الفتح الرياضي في المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند 36 نقطة إلى جانب أولمبيك آسفي. وعن الدورة ذاتها فاز في وقت سابق اليوم فريق الكوكب المراكشي على مضيفه اتحاد طنجة بهدفين للاشيء وقعهما اللاعب عبد الإله عميمي في الدقيقتين 84 و 87 .

ورفع فريق الكوكب المراكشي عقب هذا الفوز ، وهو السادس له في الموسم مقابل ستة تعادلات و 14 هزيمة، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر إلى جانب شباب قصبة تادلة، فيما تجمد رصيد فريق اتحاد طنجة، الذي مني بالهزيمة الثامنة في الموسم و الرابعة على التوالي، عند 38 نقطة، وظل في المركز السادس.