المغرب الفاسي يعود بفوز ثمين من تمارة و يقلص الفارق عن مراكز الصعود
حقق فريق المغرب الفاسي فوزا هاما خارج ميدانه على وداد تمارة بثلاثة أهداف لواحد في المباراة المؤجلة عن الدورة ال 25 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الوطني الثاني لكرة القدم، التي جمعت بينهما اليوم الاربعاء على أرضية الملعب البلدي لتمارة.
وسجل ثلاثية الفريق الأول لمدينة فاس كل من كوفي بوا ، و دجيجي غيزا ، و أنور العزيز .
وعقب هذا الفوز ارتقى فريق المغرب الفاسي إلى المركز الخامس بمجموع 38 نقطة ، إلى جانب فريقي جمعية سلا واتحاد الخميسات ، مقلصا الفارق عن صاحب المركز الثاني المؤدي إلى الصعود إلى قسم الصفوة إلى ثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد فريق وداد تمارة عند النقطة 32 في الرتبة الثانية عشرة.
وكانت هذه المباراة قد تأجلت بسبب مشاركة فريق المغرب الفاسي في كأس الكونفدرالية الإفريقية .
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