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رجل أعمال مغربي يقلص ديون آيت العريف من 624 إلى 240 مليون

بواسطة أخبارنا المغربية 6 دقيقة مضت
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رجل أعمال مغربي يقلص ديون آيت العريف من 624 إلى 240 مليون

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

تمكن عبد الواحد السلامي رجل الأعمال المغربي المعرف بـ "رحال" ، من تقليص ديون عبد الحق آيت العريف اللاعب السابق للوداد و الرجاء، بسبب شيكات بدون رصيد ، من 624 مليون سنتيم إلى 240 مليون .

و نجح "رحال" رفقة كل من مصطفى الحداوي ورشيد الداودي، في إقناع التجار أصحاب الشيكات بالتنازل عن جزء من مستحقاتهم العالقة من أجل أداء المبلغ المتبقي، علما أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، وعد بأداء مبلغ مهم لتقليص ديون اللاعب الموجود حاليا رهن الاعتقال.

و من المنتظر أن يتم تحديد المبلغ النهائي بعد تجميع الشيكات و وضعها بالمحكمة قصد وضع جدولة لأداء المبلغ .

جدير بالذكر أن  آيت العريف ، عاد مؤخرا إلى المغرب، بعد أن أصيبت والدته بالسرطان ، قبل أن تداهمه المصالح الأمنية، بسبب ديون في ذمته  عقب تعرضه لعملية نصب من صديقه الجزائري ،  الذي دفع شيكات لتجار بدرب غلف وحصل على أموال طائلة قبل أن يفر هاربا إلى بلده.

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