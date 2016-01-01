اتحاد طنجة يرد على اتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات (بلاغ)

أخبارنا المغربية : طنجة

خرج المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم، ببلاغ رسمي اليوم الخميس، ردا على اتهامه من طرف بعض الجماهير بالتلاعب في نتائج المباريات عقب الهزيمتين الأخيرتين أمام كل من الوداد والكوكب المراكشي في البطولة الاحترافية.

و في ما يلي بلاغ النادي الطنجاوي :

لا يختلف اثنان أن اتحاد طنجة يمر بمرحلة فراغ كبيرة جعلته يحصد الهزيمة الرابعة تواليا منذ إقصاء فريقنا من كأس الكونفدرالية الافريقية وانفصاله عن المدرب عبد الحق بنشيخة، ويتحمل المكتب المسير كامل المسؤولية في القرارات التي اتخذها وسيشرحها بالتفاصيل في الجمع العام المقبل.

ويشكر النادي جميع اللاعبين بدون استثناء والطاقم التقني الذي تحمل تدبير النادي مؤقتا إلى نهاية الموسم على تفانيهم في الدفاع عن قميص الفريق في جميع المباريات، ويرفض المكتب المسير بشدة أي مساس باللاعبين من أي جهة كانت، ويدعو الجمهور الطنجاوي إلى حمايتهم ومؤازرتهم ومساندتهم في هذه الظرفية وتشجيعهم وعدم الالتفات للمشوشين والمتربصين بالفريق الذين ينشرون الإشاعات عند الهزيمة ويصمتون عند الانتصارات، ونفتخر كفريق بجميع اللاعبين الذين يبذلون ما في وسعهم في المباريات رغم الحالة النفسية السيئة التي يمر منها الجميع بعد الإقصاء من مسابقة الكاف والتي أثرت بدنيا ومعنويا في نفسية اللاعبين، خصوصا وأن الهدف كان الوصول إلى دور المجموعات، وقبله كان الخروج من نصف نهاية كأس العرش وابتعاد الفريق عن المنافسة على المراتب الأولى في البطولة الوطنية.

وليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يتم استهداف فيها اللاعبون والفريق جراء هزيمة أو تعادل وما يتبعها من تحاليل وتأويلات هدفها الأول والأخير النيل من النادي بجميع مكوناته ولا تفوتنا الفرصة أن نهنئ جميع الفرق التي انتصرت على فريقنا بكل روح رياضية، وسيبقى فريق اتحاد طنجة فريقا مثاليا يحترم مبادئ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص كما انه سيدافع وسيحمي جميع اللاعبين في هذه المرحلة من أية جهة أرادت أن تنال من جهدهم وتضحياتهم ودفاعهم عن قميص النادي، ولذى اتحاد طنجة من الإمكانيات والوسائل لكي يخرج من هذه الظرفية قويا، والاستعداد المبكر للموسم المقبل بكثير من التبصر والحكمة والاستفادة من الأخطاء وتصحيحها والسير بالفريق إلى الأفضل والأحسن بحول الله