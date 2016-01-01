البطولة الاحترافية .. برنامج الدورة الـ27
في ما يلي برنامج مباريات البطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول، التي تقام منافساتها يوم الأحد ابتداء من الساعة الرابعة والنصف عصرا :
الأحد (الساعة الرابعة والنصف عصرا)
-- الملعب البلدي بخنيفرة شباب أطلس خنيفرة - الدفاع الحسني الجديدي.
-- ملعب ميمون العرصي بالحسيمة شباب الريف الحسيمي - شباب قصبة تادلة.
-- المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط الجيش الملكي - النادي القنيطري .
-- الملعب الكبير بمراكش الكوكب المراكشي - اتحاد الفتح الرياضي. -- ملعب سانية الرمل بتطوان المغرب التطواني - اتحاد طنجة.
-- مركب الفوسفاط بخريبكة أولمبيك خريبكة - أولمبيك آسفي.
-- الملعب البلدي ببركان نهضة بركان - الرجاء البيضاوي.
-- المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء الوداد البيضاوي - حسنية أكادير.
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