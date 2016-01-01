بطولة القسم الثاني .. برنامج الدورة الـ28

في ما يلي برنامج مباريات البطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الثاني، التي تقام منافساتها يوم الأحد ابتداء من الساعة الرابعة والنصف عصرا:

الأحد (الساعة الرابعة والنصف عصرا)

يوسفية برشيد - المغرب الفاسي.

الإتحاد الزموري للخميسات - الراسينغ البيضاوي.

شباب المسيرة - وداد تمارة.

أولمبيك الدشيرة - رجاء بني ملال. الرشاد البرنوصي - الاتحاد الرياضي القاسمي.

نادي سريع وادي زم - اتحاد أيت ملول.

اتحاد تمارة - مولودية وجدة.

الوداد الفاسي - جمعية سلا.