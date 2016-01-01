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المدرب السابق للمنتخب الجزائرى مرشح لتدريب اتحاد طنجة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 54 دقيقة مضت
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المدرب السابق للمنتخب الجزائرى مرشح لتدريب اتحاد طنجة

يتصدر البلجيكي جورج ليكنس, لائحة المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لنادي إتحاد طنجة, خلفا للجزائري عبد الحق بن شيخة, الذي انفصل عن الفريق مؤخرا, وأضافت بعض المصادر, أن إدارة النادي درست العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب ومحليين لاختيار أحدهم كي يتولى العارضة التقنية لتدريب الفريق الذي يحتل المرتبة السادسة بالبطولة المغربية وب 38 نقطة.

وكانت أخر تجربة للبلجيكي البالغ من العمر 67 عاما, مع المنتخب الجزائري , الذي قاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون ولكنه فشل في التأهل إلى الدور الثاني, الأمر الذي جعله يقدم استقالته .

بالإضافة إلى المنتخب الجزائري, يملك ليكنس العديد من التجارب حيث قاد أندية ومنتخبات عربية خليجية وأوروبية. وإلى جانب ليكنس, تبرز العديد من الأسماء في قائمة إدارة النادي على غرار المغربيين بادو الزاكي ومحمد فاخر.

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