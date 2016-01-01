الجامعة تعاقب هؤلاء اللاعبين

أخبارنا المغربية : الرباط

إجتمعت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم الخميس 4 ماي 2017، لدراسة الملفات المحالة عليها، وأصدرت القرارات التالية:

بالنسبة للبطولة الاحترافية القسم الأول:

توقيف حمزة الموساوي لاعب المغرب التطواني لمباراة واحدة

تأكيد اللجنة للقرار التأديبي للحكم السيد عبد الرحيم يعكوبي بخصوص الورقة الصفراء الموجهة للاعب سعد لكرو، في المباراة التي جمعت فريقه الدفاع الحسني الجديدي وفريق الجيش الملكي، برسم الدورة 26 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب القسم الأول.

بالنسبة للبطولة الاحترافية القسم الثاني:

توقيف ملعب مولودية وجدة لمباراة واحدة نافذة وغرامة مالية قدرها 1500 درهما لرمي قنينات بلاستيكية في وجه الحكام عند نهاية المباراة التي جمعت الفريق الوجدي بفريق سريع واد زم، برسم الدورة 27 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب القسم الثاني نظرا لحالة العود.

توقيف عبد الحق مهتان لاعب اتحاد تمارة لأربع مباريات اثنتان منها موقوفتا التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2250 درهما.

توقيف عادل مرابط لاعب رجاء بني ملال لمباراتين نافذتين.

توقيف إدريس عبدي لاعب اتحاد آيت ملول لمباراة واحدة.