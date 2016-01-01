رسميا .. تغيير موعد مباراة الوداد و القطن الكامروني
اخبارنا المغربية : نوفل العمراني
وافقت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم على طلب نادي الوداد الرياضي بخصوص تقديم موعد مباراته امام القطن الكامروني، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
و ستقام هذه المواجهة يوم الجمعة 12 ماي الجاري بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا، بدل يوم الأحد 14 ماي كما كان مقررا في وقت سابق.
و يتواجد فريق الوداد في المجموعة الرابعة رفقة كل من الأهلي المصري و قطن سبور الكامروني و زناكو الزامبي.
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