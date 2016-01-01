رسميا .. تغيير موعد مباراة الوداد و القطن الكامروني

اخبارنا المغربية : نوفل العمراني

وافقت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم على طلب نادي الوداد الرياضي بخصوص تقديم موعد مباراته امام القطن الكامروني، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

و ستقام هذه المواجهة يوم الجمعة 12 ماي الجاري بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا، بدل يوم الأحد 14 ماي كما كان مقررا في وقت سابق.

و يتواجد فريق الوداد في المجموعة الرابعة رفقة كل من الأهلي المصري و قطن سبور الكامروني و زناكو الزامبي.