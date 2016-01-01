بطولة القسم الثاني .. نتائج الدورة الـ28

في ما يلي نتائج مباريات البطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الثاني، التي جرت منافساتها اليوم الأحد: يوسفية برشيد - المغرب الفاسي 0-1.

الإتحاد الزموري للخميسات - الراسينغ البيضاوي 3-2.

شباب المسيرة - وداد تمارة 0-0.

أولمبيك الدشيرة - رجاء بني ملال 2-1.

الرشاد البرنوصي - الاتحاد الرياضي القاسمي 2-0.

نادي سريع وادي زم - اتحاد أيت ملول 3-0.

اتحاد تمارة - مولودية وجدة 2-3.

الوداد الفاسي - جمعية سلا 0-1.