ترتيب بطولة القسم الثاني بعد الدورة الـ27
في ما يلي ترتيب أندية القسم الوطني الثاني، للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، بعد إجراء منافسات الدورة ال27 اليوم الأحد :
الفريق لعب النقاط.
1- الراسينغ البيضاوي 28 46.
2- سريع وادي زم 28 44.
3- مولودية وجدة 28 42.
4- جمعية سلا 28 41.
-- الاتحاد الزموري للخميسات 28 41.
-- المغرب الفاسي 28 41.
7- شباب المسيرة 28 40.
8- أولمبيك الدشيرة 28 36.
9- يوسفية برشيد 28 35.
10- رجاء بني ملال 28 34.
11- اتحاد سيدي قاسم 28 33.
-- وداد تمارة 28 33.
13- الرشاد البرنوصي 28 31.
14- اتحاد ايت ملول 28 30.
-- وداد فاس 28 30.
16- اتحاد تمارة 28 27.
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