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ترتيب بطولة القسم الثاني بعد الدورة الـ27

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 27 دقيقة مضت
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ترتيب بطولة القسم الثاني بعد الدورة الـ27

في ما يلي ترتيب أندية القسم الوطني الثاني، للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، بعد إجراء منافسات الدورة ال27 اليوم الأحد :

الفريق لعب النقاط.

1- الراسينغ البيضاوي 28 46.

2- سريع وادي زم 28 44.

3- مولودية وجدة 28 42.

4- جمعية سلا 28 41.

-- الاتحاد الزموري للخميسات 28 41.

-- المغرب الفاسي 28 41.

7- شباب المسيرة 28 40. 

8- أولمبيك الدشيرة 28 36.

9- يوسفية برشيد 28 35.

10- رجاء بني ملال 28 34.

11- اتحاد سيدي قاسم 28 33.

-- وداد تمارة 28 33.

13- الرشاد البرنوصي 28 31. 

14- اتحاد ايت ملول 28 30. 

-- وداد فاس 28 30.

16- اتحاد تمارة 28 27.

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