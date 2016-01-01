انتصار واحد يفصل الوداد البيضاوي عن لقب البطولة الاحترافية

فاز فريق الوداد البيضاوي على ضيفه حسنية أكادير بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات الدورة ال27 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول.

وسجل هدفي "القلعة الحمراء" كل من الليبيري وليام جيبور في الدقيقة 26 من ضربة جزاء، رافعا رصيده إلى 18 هدفا في صدارة هدافي البطولة، وصلاح الدين السعيدي (د72).

وعقب هذا الفوز، عزز فريق الوداد البيضاوي مركزه في صدارة الترتيب رافعا رصيده إلى 60 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر الدفاع الحسني الجديدي الذي سقط اليوم في فخ التعادل أمام مضيفه شباب أطلس خنيفرة بهدفين لمثلهما ، و يحتاج الفريق الاحمر لتحقيق الانتصار في الجولة المقبلة أمام بميدان أولمبيك آسفي للفوز رسميا باللقب قبل جولتين من نهاية البطولة بغض النظر عن نتيجة مباراة الفريق الدكالي.

أما فريق حسنية أكادير الذي مني بالهزيمة ال11 له هذا الموسم، مقابل ثماني انتصارات، ومثلها تعادلات، فقد ظل في المركز التاسع برصيد 32 نقطة.