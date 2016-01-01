قضية آيت العريف لازالت بعيدة عن الحل وهذه آخر مستجدات الملف

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أكدت مصادر مقربة من عائلة الدولي السابق عبد الحق آيت العريف أن القضية لازالت بعيدة عن الحل بسبب هزالة المبلغ الذي تم جمعه لحدود الساعة من طرف المتعاطفين معه والذي لم يتجاوز الخمسة عشر مليون سنتيم فقط بينما يطالب الدائنون بأزيد من 620 مليون.

هذا ونفى المصدر ما يروج حاليا حول تنازل الدائنين عن حوالي نصف المبلغ ودفع الممون الشهير رحال للباقي مؤكدا أن كل ذلك مجرد أكاذيب إعلامية.

للإشارة فإن آيت العريف يوجد حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء رهن الاعتقال الاحتياطي.