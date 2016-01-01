في ما يلي ترتيب هدافي البطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول، بعد إجراء مباريات الدورة ال27 اليوم الأحد:

- 18 هدفا: وليام جيبور (الوداد البيضاوي).

- 11 هدفا: جلال الداودي (حسنية أكادير)، محمد الفقيه (الكوكب المراكشي).

- عشرة أهداف: زيد كروش (المغرب التطواني)، وليد أزارو (الدفاع الحسني الجديدي).

- تسعة أهداف: عصام الراقي (الرجاء البيضاوي).

- ثمانية أهداف: زكرياء حدراف (الدفاع الحسني الجديدي)، كريم بركاوي (حسنية أكادير)،محمد كمال (الجيش الملكي)

- سبعة أهداف: فابريس أونداما (الوداد البيضاوي)، عبد الرحيم مقران (شباب الريف الحسيمي)، عبد الرحيم الشاكر (الجيش الملكي)، حميد أحداد (الدفاع الحسني الجديدي)، نور الدين الكرش (شباب أطلس خنيفرة)، دانجي نغومبي مبينغي وأمين تيغزاوي (أولمبيك خريبكة).

- ستة أهداف: بلال المغري (أولمبيك خريبكة)، مصطفى اليوسفي (الجيش الملكي)، أحمد حمودان (اتحاد طنجة)، محمود بنحليب (الرجاء البيضاوي). - خمسة أهداف: ياسين الصالحي (المغرب التطواني)، محمد فوزير وعبد السلام بنجلون (اتحاد الفتح الرياضي)، مهدي النملي (أولمبيك آسفي)، المهدي الدغوغي (شباب قصبة تادلة)، مروان الدرعاوي (النادي القنيطري)، بدر كشاني (نهضة بركان).

- أربعة أهداف: ياسين لكحل (المغرب التطواني)، أشرف بنشرقي وصلاح الدين السعيدي (الوداد البيضاوي)، ياسين الذهبي (الكوكب المراكشي)، توفيق أجروتن والمهدي النغمي وأبو بكر تونغارا و عبد الكبير الوادي (الجيش الملكي)، عبد المولى الهردومي (شباب أطلس خنيفرة)، يوسف أوشويا (شباب قصبة تادلة)، اينيس سيبوفيتش وغاي هيرفي (اتحاد طنجة)، سلمان ولد الحاج (المغرب التطواني)، الحادجي منصور با (النادي القنيطري)، عبد الصمد المباركي (شباب الريف الحسيمي).

- ثلاثة أهداف: محمد أوناجم (الوداد البيضاوي)، ياسين الرامي وسعد ايت الخرصة (أولمبيك آسفي)، عبد الغني معاوي واسماعيل بلمعلم وأيوب الخاليقي (اتحاد طنجة)، محمد الناهيري (اتحاد الفتح الرياضي)، محمد عزيز ورشيد حسني (نهضة بركان)، المهدي الهالكي وعبد الإله عميمي (الكوكب المراكشي)، مومي هيلير وزهير الواصلي (الرجاء البيضاوي)، بديع أوق وفوزي عبد الغني (حسنية أكادير)، سعد الغرباوي (شباب قصبة تادلة).