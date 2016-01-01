لقجع يفوز برئاسة لجنتين في الكـاف

أخبارنا المغربية :

فاز فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، برئاسة لجنتين داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال أول اجتماع للمكتب التنفيذي اليوم في العاصمة البحرينية المنامة.

و سيتولى لقجع رئاسة اللجنة المالية وتدبير التعويضات والاجور وكذا رئاسة لجنة المنافسات والأندية.

و حسب مصادر اعلامية ، فإن نائب الكاتب العام للاتحاد الإفريقي سيكون من المغرب، إضافة إلى وجود 8 أعضاء من المغرب في لجان الكاف.