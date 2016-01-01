الدورة 28 من البطولة الاحترافية تجري بين الأحد و الأربعاء
أخبارنا المغربية : الرباط
كشفت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الإحترافية عن برنامج الدورة 28 للبطولة الإحترافية ، و التي تقرر إجراء 6 مباريات منها يوم الأحد المقبل على أن يتم تأجيل مباراتي أولمبيك آسفي أمام الوداد و الفتح أمام أولمبيك خريبكة إلى يوم الأربعاء 17 ماي بسبب مشاركة كل من الوداد والفتح في المنافسات الأفريقية.
برنامج الدورة 28 :
الأحد 14 ماي 2017 الساعة 16.30
النادي القنيطري - الدفاع الحسني الجديدي
شباب قصبة تادلة - الجيش الملكي
الرجاء البيضاوي - شباب الحسيمة
الكوكب المراكشي - شباب خنيفرة
حسنية أكادير - المغرب التطواني
اتحاد طنجة - النهضة البركانية
الأربعاء 17 ماي 2017
الساعة 17.00 : أولمبيك آسفي - الوداد البيضاوي
الساعة 19.30 : الفتح الرباطي ـ أولمبيك خريبكة
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