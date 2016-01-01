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الدورة 28 من البطولة الاحترافية تجري بين الأحد و الأربعاء

بواسطة أخبارنا المغربية 55 دقيقة مضت
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الدورة 28 من البطولة الاحترافية تجري بين الأحد و الأربعاء

أخبارنا المغربية : الرباط 

كشفت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الإحترافية عن برنامج الدورة 28 للبطولة الإحترافية ، و التي تقرر إجراء 6 مباريات منها يوم الأحد المقبل على أن يتم تأجيل مباراتي أولمبيك آسفي أمام الوداد و الفتح أمام أولمبيك خريبكة إلى يوم الأربعاء 17 ماي بسبب مشاركة كل من الوداد والفتح في المنافسات الأفريقية.

برنامج الدورة 28 :

الأحد 14 ماي 2017 الساعة 16.30 

النادي القنيطري - الدفاع الحسني الجديدي

شباب قصبة تادلة - الجيش الملكي

الرجاء البيضاوي - شباب الحسيمة

الكوكب المراكشي - شباب خنيفرة

حسنية أكادير - المغرب التطواني

اتحاد طنجة - النهضة البركانية

الأربعاء 17 ماي 2017

الساعة 17.00 : أولمبيك آسفي - الوداد البيضاوي

الساعة 19.30 : الفتح الرباطي ـ أولمبيك خريبكة

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