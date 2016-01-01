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خيري يفجر قنبلة في وجه لقجع : أوقفوا مهزلة البيع والشرا في البطولة

بواسطة أخبارنا المغربية 5 دقيقة مضت
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خيري يفجر قنبلة في وجه لقجع : أوقفوا مهزلة البيع والشرا في البطولة

أخبارنا المغربية : 

فجر  عبد الرزاق خيري، مدرب شباب قصبة تادلة، قنبلة أخرى في وجه جامعة كرة القدم، عندما تحدث عما أسماه "مهزلة البيع والشرا"، بعد مباراة فريقه أمام شباب الريف الحسيمي، أول أمس الأحد، ضمن الدورة 28 من بطولة القسم الأول.

و حسب يومية "الصباح" ، قال خيري، في تصريح بعد المباراة "شباب الحسيمة فاز وهنيئا له. لا أتحدث عن مباراة اليوم، ولكن أتحدث عن مهزلة البيع والشراء التي تعرفها البطولة".

وأضاف خيري أن بعض المباريات فيها شبهات، مؤكدا أنه "إذا كانت بعض الجهات ترغب في نزول فريقنا إلى القسم الثاني فلا حرج في ذلك، وذلك إرضاء لبعض الأطراف".

 

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