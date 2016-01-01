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لقجع يأمر بفتح تحقيق في اتهامات "البيع و الشرا" في مباريات البطولة الاحترافية

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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لقجع يأمر بفتح تحقيق في اتهامات "البيع و الشرا" في مباريات البطولة الاحترافية

أخبارنا المغربية : 

جعلت الاتهامات حول "بيع وشراء" المباريات في البطولة الوطنية ،فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يهاتف من البحرين رئيس لجنة الأخلاقيات بالجامعة ويطالبه بفتح تحقيق فوري وفرض عقوبات صارمة على الأندية التي يثبت تورطها في شراء أو بيع المباريات وكذا، على الجهات والأشخاص، الذين يشكون في النتائج، ويضربون مصداقية البطولة دون تقديمهم أي دليل.

و جاءت هذه الخطوة حسب يومية "الأحداث المغربية" ، بعد التصريح الأخير لمدرب شباب قصبة تادلة، عبد الرزاق خيري، الذي طالب فيه الهيئة المشرفة على على تدبير شؤون الكرة الوطنية بالتحرك لوقف ما سماها "مهزلة البيع والشرا اللي حاصلة في الدوري المغربي".

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