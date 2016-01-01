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المدرب السابق للمنتخب الجزائري يعرض نفسه على المغرب التطواني

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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المدرب السابق للمنتخب الجزائري يعرض نفسه على المغرب التطواني

أخبارنا المغربية : تطوان

كشفت مصادر اعلامية ، أن مدرب المنتخب الجزائري الأسبق جورج ليكنس مهتم بتدريب فريق المغرب التطواني ، حيث تابع وكيل أعماله مباراة الفريق التطواني واتحاد طنجة بملعب سانية الرمل، و من المرتقب أن تفتح ادارة الماط قنوات الاتصال معه لمعرفة مطالبه المالية.

وكانت آخر تجربة للبلجيكي البالغ من العمر 67 عاما, مع المنتخب الجزائري , الذي قاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون ولكنه فشل في التأهل إلى الدور الثاني, الأمر الذي جعله يقدم استقالته .

بالإضافة إلى المنتخب الجزائري, يملك ليكنس العديد من التجارب حيث قاد أندية ومنتخبات عربية خليجية وأوروبية.

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