المدرب السابق للمنتخب الجزائري يعرض نفسه على المغرب التطواني
أخبارنا المغربية : تطوان
كشفت مصادر اعلامية ، أن مدرب المنتخب الجزائري الأسبق جورج ليكنس مهتم بتدريب فريق المغرب التطواني ، حيث تابع وكيل أعماله مباراة الفريق التطواني واتحاد طنجة بملعب سانية الرمل، و من المرتقب أن تفتح ادارة الماط قنوات الاتصال معه لمعرفة مطالبه المالية.
وكانت آخر تجربة للبلجيكي البالغ من العمر 67 عاما, مع المنتخب الجزائري , الذي قاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون ولكنه فشل في التأهل إلى الدور الثاني, الأمر الذي جعله يقدم استقالته .
بالإضافة إلى المنتخب الجزائري, يملك ليكنس العديد من التجارب حيث قاد أندية ومنتخبات عربية خليجية وأوروبية.
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