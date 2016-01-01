نتائج قرعة الدور الثالث لمسابقة كأس العرش
في ما يلي نتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لمسابقة كاس العرش لموسم 2016-2017 :
شطر الجنوب
اولمبيك فوسبوكراع - نهضة سطات
يوسفية برشيد - نجاح سوس اكادير
سريع واد زم - هلال تراست
شباب الرياضي السالمي - رجاء بني ملال
اولمبيك الدشيرة - الراسينغ البيضاوي
شباب المسيرة - نهضة الزمامرة
اولمبيك مراكش - الرشاد البرنوصي
شباب هوارة - الاتحاد البلدي ايت ملول
شطر الشمال
وداد فاس - اتحاد الخميسات
اتحاد سيدي قاسم - شباب العرائش
المغرب الفاسي - جمعية سلا
الاتحاد البيضاوي - الاتحاد الاسلامي الوجدي
مولودية وجدة - قدس تازة
سطاد المغربي - وداد تمارة
اتحاد تمارة - فتح وسلان مكناس
مريرت - رجاء ارفود
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