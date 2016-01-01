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نتائج قرعة الدور الثالث لمسابقة كأس العرش

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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نتائج قرعة الدور الثالث لمسابقة كأس العرش

في ما يلي نتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لمسابقة كاس العرش لموسم 2016-2017 :

شطر الجنوب

اولمبيك فوسبوكراع - نهضة سطات

يوسفية برشيد - نجاح سوس اكادير

سريع واد زم - هلال تراست

شباب الرياضي السالمي - رجاء بني ملال

اولمبيك الدشيرة - الراسينغ البيضاوي

شباب المسيرة - نهضة الزمامرة

اولمبيك مراكش - الرشاد البرنوصي

شباب هوارة - الاتحاد البلدي ايت ملول

شطر الشمال

وداد فاس - اتحاد الخميسات

اتحاد سيدي قاسم - شباب العرائش

المغرب الفاسي - جمعية سلا

الاتحاد البيضاوي - الاتحاد الاسلامي الوجدي

مولودية وجدة - قدس تازة

سطاد المغربي - وداد تمارة

اتحاد تمارة - فتح وسلان مكناس

مريرت  - رجاء ارفود

وستجرى المقابلات التي تجنع فرق الهواة يوم 20 من الشهر الحالي في حين تجرى باقي المواجهات ايام 25 و26 من الشهر الحالي في مقابلة فاصلة

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