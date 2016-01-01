الجامعة توقف ملعبي تطوان و الحسيمة و هذا ما قررته في قضية الزكرومي

أخبارنا المغربية : الرباط

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم الأربعاء 10 ماي 2017، لدراسة الملفات المحالة عليها، وأصدرت القرارات التالية:

بالنسبة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب القسم الأول

- توقيف ملعب فريق شباب الريف الحسيمي لمباراة واحدة نافذة بدون جمهور وغرامة مالية قدرها 5000 درهما، لاجتياح الجمهور للملعب وتوقيف المباراة التي جمعت الفريق الحسيمي بفريق شباب قصبة تادلة لمدة 10 دقائق، برسم الدورة 27 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب القسم الأول.

- توقيف ملعب فريق المغرب الرياضي التطواني لمباراة واحدة نافذة بدون جمهور وغرامة مالية قدرها 2000 درهما، لرمي الجمهور التطواني لقنينات أثناء المباراة التي جمعت الفريق التطواني بفريق الاتحاد الرياضي لطنجة، برسم الدورة 27 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب القسم الأول نظرا لحالة العود.

- توقيف السيد البشير بويطة مدرب فريق الاتحاد الرياضي لطنجة لأربع مباريات اثنتان منها موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 2000 درهما.

- توقيف مهدي وايا لاعب الاتحاد الرياضي لطنجة لأربع مباريات اثنتان منها موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 2000 درهما.

- توقيف أيوب الخاليقي لاعب الاتحاد الرياضي لطنجة لمباراتين نافذتين.

- توقيف حمزة السمومي لاعب فريق أولمبيك اسفي لمباراتين نافذتين.

- قام فريق الدفاع الحسني الجديدي بتقديم تصدي على سمير الزكرومي لاعب فريق شباب أطلس خنيفرة لادعائهم حصوله على 4 إنذارات، في حين ثبت للجنة التأديبية على أن اللاعب حصل على 3 إنذارات فقط. وعليه تبقى ادعاءات فريق الدفاع الحسني الجديدي مجردة عن أي إثبات، وبذلك فالطلب مقبول شكلا ومرفوض مضمونا.