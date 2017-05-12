الزاكي يعود إلى المغرب ويتعاقد رسميا مع هذا الفريق

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أنهى الإطار الوطني بادو الزاكي تجربته الجزائرية مع نادي شباب بلوزداد الذي قضى على رأس إدارته التقنية 6 أشهر ليعود إلى البطولة الاحترافية عبر بوابة فريق اتحاد طنجة.

وحسب مصادر قريبة من فارس البوغاز، فإن الاتفاق بين إدارة النادي والزاكي أصبح شبه تام، حيث من المنتظر أن يتم التوقيع رسميا على العقد خلال الأيام القليلة القادمة.

للإشارة فإن انحاد طنجة كان قد أقال قبل بضعة أسابيع مدربه الجزائري عبد الحق بنشيخة واكتفى بالإبقاء على مساعده إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.