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الزاكي يعود إلى المغرب ويتعاقد رسميا مع هذا الفريق

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الزاكي يعود إلى المغرب ويتعاقد رسميا مع هذا الفريق

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أنهى الإطار الوطني بادو الزاكي تجربته الجزائرية مع نادي شباب بلوزداد الذي قضى على رأس إدارته التقنية 6 أشهر ليعود إلى البطولة الاحترافية عبر بوابة فريق اتحاد طنجة.

وحسب مصادر قريبة من فارس البوغاز، فإن الاتفاق بين إدارة النادي والزاكي أصبح شبه تام، حيث من المنتظر أن يتم التوقيع رسميا على العقد خلال الأيام القليلة القادمة.

للإشارة فإن انحاد طنجة كان قد أقال قبل بضعة أسابيع مدربه الجزائري عبد الحق بنشيخة واكتفى بالإبقاء على مساعده إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

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1 |
مرحبا بزاكي في مدينة طنجة واتمنى لك مسيرة موفقة في طنجة
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0
تقرير كغير لائق 2017/05/12 - 08:34
2 | مريول أم كريم .
الفقاقير-
اتهنى من الفقاقير شعب 10 في اعقل - مرحبا بك في طنجة العالية بوابة المغرب على اروربا . بيني وبينك خويا الزاكي كنت كتدير لاشين على الباطاطا ؟ .
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0
تقرير كغير لائق 2017/05/12 - 08:35
3 | المهم
الفشل
يقولون انه مدرب و لا اعتقد ذلك لانه أين ما حل و ارتحل لا يتم عقده و لا موسمه
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0
تقرير كغير لائق 2017/05/12 - 08:44
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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