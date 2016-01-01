شريط فيديو جديد يجر على فريق الرجاء البيضاوي موجة من السخرية ( الفيديو )
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
جر شريط فيديو تناقلته العديد من الصفحات بالفيسبوك موجة من السخرية على فريق الرجاء البيضاوي ، الذي خاض حصة إعدادية بإحدى الشواطئ المغربية ، جنبا إلى جنب مع المصطافين ، في جو بعيد كل البعد عن أجواء الاحتراف التي يفترض على فريق كبير من قيمة الرجاء " العالمي " أن يلتزم بها .
ووفق التعاليق الواردة على الفيديو الذي تناقلته بشكل كبير صفحات محبي فريق الوداد البيضاوي ، الغريم التقليدي للرجاء ، فإن الأزمة المالية التي ضربت الفريق هي التي فرضت على الرجاء خوض تدريبه بهذه الكيفية المثيرة للسخرية ، وأضاف بعض المهتمين بالموضوع أن حصص " التركيز و الإعداد " الذي يسبق كل موسم كروي تفرض على أي فريق الابتعاد عن ضغط الجماهير ، و التربص في أماكن تتوفر فيها أجواء هادئة ومساعدة على التركيز والعطاء بشكل يسهل على الأطر التقنية حسن اختيار توليفاتهم البشرية .
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