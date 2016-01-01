الجيش الملكي و المغرب التطواني يتعادلان في مباراة ودية

أخبارنا المغربية : تطوان

انتهت المقابلة الحبية التي جرت يوم أمس السبت بين فريقي الجيش الملكي و المغرب التطواني بملحق ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط ، بنتيجة التعادل هدف لمثله .

و كان التطوانيون سباقون للتسجيل في الشوط الاول عن طريق زيد كروش من ركلة حرة ، و عادل توفيق اجروتن الكفة للعساكر في الشوط الثاني.