بالصورة : جماهير الرجاء ترفع التحدي و تطرح حلا بديلا لانتشال الفريق من أزمته المالية الخانقة

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

بعد أن طال إضراب بعض لاعبي فريق الرجاء البيضاوي المطالبين بمستحقاتهم العالقة في ذمة المكتب المسير ، وفي غياب أي مؤشرات إيجابية قد تساعد على انتشال الرجاء من هذه الأزمة المالية الخانقة ، رفعت جماهير " الخضرا " التحدي ، في محاولة لإنقاذ الفريق ، بعد أن أطلقت حملة واسعة من أجل اقتناء بطاقة الاشتراك ، حيث وضع رقم 45.000بطاقة كرهان لها من أجل تجاوز هذه الكبوة .

و في التفاصيل ، فقد وضع المكتب المسير ثلاثة أصناف من بطائق الاشتراك السنوي الخاصة بموسم 2017 - 2018 ، أولها البطاقة " الذهبية " بـ 1800 درهم ، و البطاقة " الفضية " بـ 700 درهم ، ثم البطاقة " الخضراء " بـ 300 درهم ، هدف إن تحقق في أقرب وقت فسيكون لا محالة وقع إيجابي على ميزانية الفريق مع بداية هذا الموسم ، فجمهور الرجاء معروف بتضحياته الكبيرة ، و قد صنع العجب في أكثر من مناسبة قارية كانت أو حتى دولية ، كيف لا و هو " العالمي " صاحب الألقاب والإنجازات الكبيرة ، ولا يمكن بأي حل ان تتخلى عنه جماهيره العريضة ، لكن هذا لا يعفي مسؤولي الفريق من المساءلة القانونية لمعرفة كل صرف على الفريق وفيما صرف.