في سابقة من نوعها...ازدحام تطوان والنواحي يتسبب في إلغاء مباراة بين الجيش الملكي والمغرب التطواني
أخبارنا النغربية : محمد الميموني
أكدت مصاطر من داخل نادي المغرب التطواني أن المباراة الودية التي كان من المنتظر أن تجمعهم غدا الأربعاء بنادي الجيش الملكي قد تم إلغاؤها لأسباب تنظيمية.
وأضاف المصدر أن مسؤولي الماط توصلوا باعتذار من النادي العسكري يخبرونهم فيه أنهم عجزوا عن إيجاد فندق يأوي اللاعبين سواء بتطوان أو نواحيها وذلك بسبب امتلاء كافة الوحدات الفندقية بالمنطقة نظرا للتوافد الكثيف للسياح.
للإشارة فإن مدينة تطوان ونواحيها تعرف هذه الأيام ازدحاما كبيرا جدا ككل فترة الصيف بعدما أصبحت الوجهة المفضلة لسكان المناطق الداخلية للمملكة.
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