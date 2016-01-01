عاجل من الصخيرات .. " الكـان " ستقام صيفا بـ 24 منتخبا و تغييرات جدرية في مواعيد عصبة الأبطال و كأس الكأف

أخبارنا المغربية : الصخيرات

دعت المناظرة الدولية لكرة القدم الإفريقية المنعقدة حاليا بالصخيرات ، الى الإبقاء على كأس أمم إفريقيا كل سنتين و في الأعوام الفردية ، مع إقامتها صيفا خلال شهري يونيو و يوليوز بدل بداية السنة .

كما أوصت المناظرة برفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 16 إلى 24 منتخبا ، مع إعادة النظر في دفتر التحملات الخاصة بالدول المترشحة للتنظيم والصرامة الشديدة المتعلقة بالملاعب وملاعب التدريب.

و دعت المناظرة أيضا إلى تغيير مواعيد اقامة مسابقات عصبة أبطال إفريقيا وكأس الكاف من البرمجة الحالية ، إلى جدول زمني ينطلق في بداية الموسم أي شهر غشت و ينتهي شهر ماي، وفق النظام الأوروبي، من أجل منح العطلة السنوية للاعبين بداية فصل الصيف.

و سيتم التصويت على هذه الانظمة في كونغرس الاتحاد الافريقي "كاف" يوم الجمعة المقبل .