معلق رياضي من زمن العمالقة في ذمة الله
أخبارنا المغربية - ع . بوسحابة
انتقل الى عفو الله ، مساء اليوم السبت، المعلق الرياضي رشيد الشباك، بعد معاناة طويلة مع المرض .
و نعى محمد العدالي، الصحفي بقناة "الرياضية" في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، الشباك ، قائلا: المعلق الرياضي رشيد الشباك في ذمة الله . انا لله وانا اليه راجعون .
و يعد الراحل من أبرز المعلقين الرياضيين الذين شهدتهم الساحة الاعلامية بالمغرب .
رحم الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وجميع محبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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