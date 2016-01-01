معلق رياضي من زمن العمالقة في ذمة الله

أخبارنا المغربية - ع . بوسحابة

انتقل الى عفو الله ، مساء اليوم السبت، المعلق الرياضي رشيد الشباك، بعد معاناة طويلة مع المرض .

و نعى محمد العدالي، الصحفي بقناة "الرياضية" في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، الشباك ، قائلا: المعلق الرياضي رشيد الشباك في ذمة الله . انا لله وانا اليه راجعون .

و يعد الراحل من أبرز المعلقين الرياضيين الذين شهدتهم الساحة الاعلامية بالمغرب .

رحم الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وجميع محبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.