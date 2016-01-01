مساء اليوم .. الفتح الرباطي يستهل مشواره في البطولة العربية بمواجهة الزمالك

يستهل نادي الزمالك المصري مشواره في البطولة العربية للأندية، التي تقام على أرضه في مصر، بمواجهة الفتح الرباطي المغربي، فيما يلتقي النصر السعودي مع العهد اللبناني، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من البطولة.

ويأمل الزمالك في إنقاذ موسمه بعدما خرج خالي الوفاض هذا الموسم حيث أنهى الدوري المصري في المركز الثالث فيما ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات ولم يتبق أمامه سوى بطولة كأس مصر التي وصل للدور قبل النهائي فيها والبطولة الحالية.

ويمر الزمالك بفترة من عدم الاستقرار حيث أجرى مجلس إدارة النادي العديد من التغييرات في الجهاز الفني للفريق كما انه أعلن رحيل ما يقرب من عشرة لاعبين بعد نهاية هذه البطولة والتعاقد مع لاعبين جدد.

ورغم عدم الاستقرار إلا أن إيناسيو رفع شعار التحدي وطالب من لاعبيه بضرورة التركيز في هذه البطولة وتحقيق نتائج إيجابية بها خاصة وانها ستكون فرصة أمام جميع اللاعبين للوقوف على مستواهم قبل إبداء القرار النهائي بشأن بقائهم أو رحيلهم.

وستشهد مباراة الفتح الرباطي الظهور الأول للجهاز الفني للزمالك بتشكيلته الجديدة المكونة من أوجوستو إيناسيو كمدير فني وطارق يحيى كمدرب عام وحسين السيد كمدير كرة ومدحت عبد الهادي كمدرب مساعد.

ويغيب عن الزمالك إيمانويل مايوكا، الذي تقرر استبعاده من قائمة الفريق للبطولة، بالإضافة إلى كابنوجو كاسونجو وبنيامين أشيامبونج نظرا لانهما يخضعان لفترة تأهيل قبل المشاركة في المباريات.

في المقابل، يتطلع فريق الفتح الرباطي أن يقدم عرضا قويا أمام الزمالك خاصة وانها أول مباراة يخوضها الفريق في البطولة العربية على مدار تاريخه لذلك فهو يسعى لتحقيق بداية إيجابية.

ويعلم تماما فريق الفتح الرباطي أن المباراة لن تكون سهلة برغم الظروف الصعبة التي يمر بها الزمالك في الفترة الحالية ، لذلك، قام وليد الركراكي المدير الفني للفريق بتحفيز لاعبيه قبل المباراة وطالبهم بالتعامل مع المباراة كأنها مباراة نهائي كأس.

وكان الفريق المغربي قد استعد لهذه البطولة بالدخول في معسكر تدريبي بمدينة الرباط قبل الحضور للإسكندرية بتشكيلة ضمت 26 لاعبا بينهم هشام العروي العائد من الإصابة، والصفقات الجديدة سعد آيت الخرصة، وحمزة السمومي، وإبراهيم البحراوي ولامين دياكيتي وزكريا بلمعاشي.

وفي المباراة الأخرى، يسعى النصر من خلال مشاركته في هذه البطولة للعودة لمنصات التتويج التي غاب عنها الفريق في الموسمين الماضيين وبالتحديد منذ فوزه بلقب الدوري السعودي للمحترفين في 2015.

ويتمنى الجهاز الفني للفريق بقيادة ريكاردو جوميز أن تحقق هذه البطولة المرجو منها بأن يتحقق الانسجام بين لاعبي الفريق القدامى والجدد.

وينتظر أن يدفع جوميز باللاعبين الثلاثة الجدد وهم الليبيري وليام جيبور والبرازيلي ليوناردو رودريجيز بيريرا والمدافع المغربي سعد لكرو في هذه المباراة بجانب اللاعبين المعتاد مشاركتهم مع الفريق أمثال إبراهيم غالب وشايع شراحيلي وعمر هوساوي وأحمد الفريدي ويحيى الشهري ومحمد السهلاوي.

وسيغيب عن النصر عبد الله العنزي ومحمد الحارثي وحمد العقيلي الذين استبعدوا من البطولة لأسباب فنية حيث عادوا للرياض لاستكمال التدريبات.

كما يغيب أيضا الحارس وليد عبد الله الذي ترك معسكر الفريق في تركيا وعاد لجدة للاطمئنان على زوجته التي وضعت طفلة، وسينضم للفريق في الإسكندرية لاحقا.

على الجانب الآخر، يسعى العهد لإحراز أول ألقابه الخارجية، بعد تعاقده مع المدرب المحلي موسى حجيج، خلفا لباسم مرمر.

ويعلم فريق العهد اللبناني أن هذه المباراة لن تكون سهلة خاصة وأنه يواجه أحد أقوى الفرق المشاركة في البطولة ولكن الجهاز الفني للفريق بقيادة حجيج حرص على الاجتماع بلاعبيه بضرورة بذل أقصى مجهود لديهم والظهور بأداء مشرف لإسعاد الجماهير اللبنانية.

وكان الفريق اللبناني قد حرص على تدعيم الفريق قبل المشاركة في هذه البطولة حيث تعاقد مع الحارس الدولي مهدي خليل والمدافع علي السعدي والمهاجم السنغالي إبراهيما ديوب ولاعب الوسط الغاني عيسى يعقوبو.

ويدخل فريق العهد اللبناني المباراة بصفوف مكتملة خاصة بعد عودة ثلاثي المنتخب الأولمبي حسين زين وحسين منذر ومحمد قدوح واللذين شاركوا مع المنتخب الأولمبي في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.