اتحاد طنجة يسقط أمام جاره المغرب التطواني في أول اختبار للزاكي (فيديو)

أخبارنا المغربية - ع. الوزاني

في أول اختبار لربانه الجديد بادو الزاكي، سقط اتحاد طنجة أمام جاره المغرب التطواني بهدف دون رد ، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس السبت بالملعب البلدي لأصيلة و لعبت بدون جمهور.

و سجل أيمن البراق هدف الانتصار للماط في الدقيقة 89 .

واستغل كل من بادو الزاكي و فؤاد الصحابي هذه المواجهة لإشراك أغلب اللاعبين وذلك للوقوف على مدى جاهزيتهم ، علما أن المواجهة شهدت تألقا ملفتا للحارس التطواني اليوسفي الذي صد محاولات خطيرة للفريق الطنجي.

و تعد هذه المباراة هي الثالثة التي يخوضها المغرب التطواني خلال مرحلته الاعدادية ، بعد الأولى التي تعادل فيها أمام الجيش الملكي بهدف لمثله، والثانية التي سحق فيها شباك اتحاد الجالية المغربية بهولندا بثمانية أهداف لواحد.

بالمقابل، سبق لابناء الزاكي الفوز على رجاء البوغاز بأربعة أهداف دون رد، و على نادي شباب علم طنجة ، بثمانية اهداف لصفر، في اطار مرحلة التحضير للموسم المقبل .