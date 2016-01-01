الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | الرجاء يفوز بالتسعة في أول ودية بقيادة الاسباني غاريدو

الرجاء يفوز بالتسعة في أول ودية بقيادة الاسباني غاريدو

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الرجاء يفوز بالتسعة في أول ودية بقيادة الاسباني غاريدو

أخبارنا المغربية : مروان بتصالح

فاز فريق الرجاء البيضاوي على حساب النصر الفاسي بنتيجة تسعة أهداف مقابل هدف واحد ، في أول مباراة تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وسجل أهداف  النسر الأخضر  كل من أيوب جولال (هدفان)، عبد الكبير الوادي (هدفان) ، يوسف القديوي ، أيوب الصابيري، كريم النعماني، زكرياء حدراف و زهير الواصلي .

و يدخل هذا اللقاء الودي في إطار استعدادات الفريق الأخضر للموسم القادم بمعسكر مدينة إفران.

 

مجموع المشاهدات: 133 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)