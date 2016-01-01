الرجاء يفوز بالتسعة في أول ودية بقيادة الاسباني غاريدو
أخبارنا المغربية : مروان بتصالح
فاز فريق الرجاء البيضاوي على حساب النصر الفاسي بنتيجة تسعة أهداف مقابل هدف واحد ، في أول مباراة تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو.
وسجل أهداف النسر الأخضر كل من أيوب جولال (هدفان)، عبد الكبير الوادي (هدفان) ، يوسف القديوي ، أيوب الصابيري، كريم النعماني، زكرياء حدراف و زهير الواصلي .
و يدخل هذا اللقاء الودي في إطار استعدادات الفريق الأخضر للموسم القادم بمعسكر مدينة إفران.
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