الرجاء يفوز بالتسعة في أول ودية بقيادة الاسباني غاريدو

أخبارنا المغربية : مروان بتصالح

فاز فريق الرجاء البيضاوي على حساب النصر الفاسي بنتيجة تسعة أهداف مقابل هدف واحد ، في أول مباراة تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وسجل أهداف النسر الأخضر كل من أيوب جولال (هدفان)، عبد الكبير الوادي (هدفان) ، يوسف القديوي ، أيوب الصابيري، كريم النعماني، زكرياء حدراف و زهير الواصلي .

و يدخل هذا اللقاء الودي في إطار استعدادات الفريق الأخضر للموسم القادم بمعسكر مدينة إفران.