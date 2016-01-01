إعادة انتخاب فوزي لقجع رئيسا للجامعة و هذه اللائحة الكاملة للمكتب المديري ...

أخبارنا المغربية - الرباط

أعيد انتخاب السيد فوزي لقجع، رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لولاية ثانية تمتد لأربع سنوات وذلك خلال الجمع العام العادي الذي عقدته الجامعة مساء يومه الأحد 23 يوليوز 2017 بالمركز الدولي للمؤتمرات محمد السادس بمدينة الصخيرات.

وجاء انتخاب لائحة السيد فوزي لقجع بالإجماع من طرف الأندية والعصب الجهوية التي حضرت أشغال الجمع العام.

وقبل ذلك كانت الأندية والعصب الجهوية قد صادقت بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي.

وفيما يلي لائحة المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

الرئيس ووكيل اللائحة : السيد فوزي لقجع

أندية البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول :

+ السيد حمزة الحجوي : اتحاد الفتح الرياضي (النائب الأول للرئيس)

+ السيد عبد المالك أبرون: المغرب الرياضي التطواني

+ السيد عبد اللطيف المقترض : الدفاع الحسني الجديدي

أندية البطولة الاحترافية القسم الوطني الثاني :

+ السيد حسن الفيلالي : الإتحاد الزموري للخميسات

+ السيد نور الدين البيضيي: النادي الرياضي يوسفية برشيد

رؤساء العصب الجهوية :

+ السيد محمد جودار : عصبة الدار البيضاء الكبرى (النائب الثاني للرئيس)

+ السيد جمال الكعواشي : عصبة الشرق

أندية كرة القدم هواة القسم الوطني الأول والثاني :

+ السيد محمد عدال : شباب مريرت

+ السيد مولود أجف : المولودية الرياضية العيون

المجموعة الوطنية لكرة القدم النسوية :

+ السيدة نوال متوكل

مجموعة المدربين :

+ السيد عزيز بودربالة

مجموعة الحكام الدوليين القدامى وحكام القسم الأعلى :

+ السيد خليل الرويسي

مجموعة كرة القدم داخل القاعة:

+ السيد عبد اللطيف العافية

مجموعة اللاعبين الدوليين القدامى واللاعبين المغاربة القدامى :

+ السيد نور الدين النيبت