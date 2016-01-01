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بالصورة...عصابة تشرمل لاعب المنتخب المغربي بمدينة مارتيل

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالصورة...عصابة تشرمل لاعب المنتخب المغربي بمدينة مارتيل

اخبارنا المغربية : نوفل العمراني

تعرض حمزة بوسقل لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، إلى هجوم من طرف عصابة مجهولة ، و ادى الهجوم الشنيع بحسب مصادر اعلامية ، ما تسبب  له بجروح خطيرة بسائر جسده.

و في التفاصيل اوضحت ذات المصادر، ان اللاعب المنتمي لاكاديمية محمد السادس لكرة القدم كان يتجول رفقة أصدقائه، بمدينة مارتيل حيث يقضي عطلته الصيفية، تفاجأ بعصابة مكونة من 15 شخصا تطارده رفقة أصدقائه  ، ليتجه هو إلى أرض خلاء، حيث تمت محاصرته هناك و قاموا بتشويه وجهه و يديه باستعمال اسلحة بيضاء.

 

 

 

 

 

 

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