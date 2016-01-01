بالصورة...عصابة تشرمل لاعب المنتخب المغربي بمدينة مارتيل
اخبارنا المغربية : نوفل العمراني
تعرض حمزة بوسقل لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، إلى هجوم من طرف عصابة مجهولة ، و ادى الهجوم الشنيع بحسب مصادر اعلامية ، ما تسبب له بجروح خطيرة بسائر جسده.
و في التفاصيل اوضحت ذات المصادر، ان اللاعب المنتمي لاكاديمية محمد السادس لكرة القدم كان يتجول رفقة أصدقائه، بمدينة مارتيل حيث يقضي عطلته الصيفية، تفاجأ بعصابة مكونة من 15 شخصا تطارده رفقة أصدقائه ، ليتجه هو إلى أرض خلاء، حيث تمت محاصرته هناك و قاموا بتشويه وجهه و يديه باستعمال اسلحة بيضاء.
بالفيديو : شاب يصور عارضات أزياء شبه عاريات داخل قاعة بمقر بلدية تاوريرت
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية اهتز مقر جماعة تاوريرت عشية أمس على وقع فضيحة مدوية، عقب إقدام شاب على تصوير عارضات أزياء شبه عاريات و هن ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟