المغرب ينظم كاس افريقيا 2019 بدلا من الكاميرون
اخبارنا المغربية : نوفل العمراني
كشفت مصادر اعلامية مغربية ، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم يسير نحو منح تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 إلى المغرب بدلا من الكاميرون.
و اوضحت صحيفة " المنتخب "، أن رئيس الكاف أحمد أحمد ، بات مقتنع بان الكاميرون لن يستطيع الإيفاء بالشروط المطلوبة خاصة بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24.
و اصبح البلد الافريقي المتوج بنسخة 2017 ، مطالب بتحضير ستة ملاعب و هو امر صعب في بلد يجد صعوبة كبيرة في إتمام إشغال 4 ملاعب.
و اضافت الصحيفة ذاتها، أن رئيس الجامعة فوزي لقجع ، أكد للملغاشي أحمد جاهزية المغرب ليلعب دور البديل للكاميرون.
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