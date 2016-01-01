المغرب ينظم كاس افريقيا 2019 بدلا من الكاميرون

اخبارنا المغربية : نوفل العمراني

كشفت مصادر اعلامية مغربية ، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم يسير نحو منح تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 إلى المغرب بدلا من الكاميرون.

و اوضحت صحيفة " المنتخب "، أن رئيس الكاف أحمد أحمد ، بات مقتنع بان الكاميرون لن يستطيع الإيفاء بالشروط المطلوبة خاصة بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24.

و اصبح البلد الافريقي المتوج بنسخة 2017 ، مطالب بتحضير ستة ملاعب و هو امر صعب في بلد يجد صعوبة كبيرة في إتمام إشغال 4 ملاعب.

و اضافت الصحيفة ذاتها، أن رئيس الجامعة فوزي لقجع ، أكد للملغاشي أحمد جاهزية المغرب ليلعب دور البديل للكاميرون.