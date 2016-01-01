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محسن ياجور يعود رسميا للرجاء البيضاوي

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 53 دقيقة مضت
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محسن ياجور يعود رسميا للرجاء البيضاوي

أعلن الرجاء البيضاوي، الذي ينافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه أعاد ضم مهاجمه السابق، محسن ياجور، بعد نهاية عقده مع الخور القطري.

 

وقال الرجاء، عبر موقعه الرسمي، إن ياجور البالغ من العمر 32 عاما، وقع عقدا لعامين، ليعود إلى النادي الذي صنع فيه اسمه.

 

وياجور، ثالث لاعب ينضم للرجاء، بعد زكريا الهلالي، لاعب وسط شباب الريف الحسيمي، وزكرياء حدراف، قائد الدفاع الحسني الجديدي.

 

وأنهى الرجاء، الدوري المغربي في المركز الثالث الموسم الماضي، ليشارك في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، العام المقبل.

 

ويواصل النادي البيضاوي، الذي عين مؤخرا المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، استعداده للموسم الجديد بإقامة معسكر تدريبي في أكادير.

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