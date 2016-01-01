نقل 10 لاعبين من فريق أولمبيك خريبكة إلى المستشفى بإيفران
أخبارنا المغربية : متابعة
كشفت مصادر اعلامية ، أن 10 لاعبين من أولمبيك خريبكة نقلوا إلى المستشفى بايفران حيث يقيم الفريق تربصا اعداديا للموسم المقبل، و ذلك بسبب معاناتهم من الحمى.
و نقلت ذات المصادر ، عن مسؤول بأولمبيك خريبكة أن الامر لا يتعلق بتسمم غذائي، مضيفا أن ارتفاع درجات حرارتهم أرجعه الأطباء إلى معاناتهم من مرض اللوزتين.
و أوضح المسؤول الخريبكي ، أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للاعبين الذين عادوا إلى مقر إقامة ممثل الفوسفاط، لاستئناف تداريبهم بشكل طبيعي.
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