نقل 10 لاعبين من فريق أولمبيك خريبكة إلى المستشفى بإيفران

أخبارنا المغربية : متابعة

كشفت مصادر اعلامية ، أن 10 لاعبين من أولمبيك خريبكة نقلوا إلى المستشفى بايفران حيث يقيم الفريق تربصا اعداديا للموسم المقبل، و ذلك بسبب معاناتهم من الحمى.

و نقلت ذات المصادر ، عن مسؤول بأولمبيك خريبكة أن الامر لا يتعلق بتسمم غذائي، مضيفا أن ارتفاع درجات حرارتهم أرجعه الأطباء إلى معاناتهم من مرض اللوزتين.

و أوضح المسؤول الخريبكي ، أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للاعبين الذين عادوا إلى مقر إقامة ممثل الفوسفاط، لاستئناف تداريبهم بشكل طبيعي.