انتهاء الشوط الأول .. الفتح الرباطي متقدم على النصر السعوي بثلاثية نظيفة (فيديو)

انتهى الشوط الأول من مباراة الفتح الرباطي ونادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء بمدينة الأسكندرية برسم منافسات البطولة العربية للأندية لكرة القدم بثلاثية نظيفة لصالح الفتح الرباطي .



وكانت الأهداف الثلاثة من توقيع نفس اللاعب هو محمد فوازير الذي سجل هدفا أولا في الدقيقة العاشرة من المقابلة، والهدف الثاني بضربة جزاء في الدقيقة 28 ، والهدف الثالث بضربة جزاء كذلك في الدقيقة 32.



وقد تميز الشوط الأول من المباراة بسيطرة تامة لفريق الفتح الرباطي .



