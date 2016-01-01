البطولة الاحترافية : الوداد يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الفتح و هذا برنامج الدورة الأولى
يستهل فريق الوداد البيضاوي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للمغرب باستقبال فريق اتحاد الفتح الرياضي ، برسم أولى دورات النسخة السابعة من البطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم (2017-2018)، وذلك في أعقاب عملية سحب القرعة، التي جرت مساء اليوم الأربعاء بالدار البيضاء . وسيجري ذهاب الديربي البيضاوي بين الغريمين التقليديين الوداد وضيفه الرجاء، الذي يشكل أبرز لقاءات البطولة الوطنية في الدورة العاشرة، على أن يقام لقاء الإياب بين "النسور الخضر" و "القلعة الحمراء" في الدورة الرابعة والعشرين .
من جهة أخرى، سيحل الوافد الجديد على قسم الأضواء، فريق واد زم في الدورة الأولى ضيفا على فريق الجيش الملكي، فيما سيستقبل الوافد الثاني، الراسينغ البيضاوي فريق الكوكب المراكشي.
وفي ما يلي برنامج الدورة الأولى:
اولمبيك خريبكة - الرجاء البيضاوي .
الراسينغ البيضاوي - الكوكب المراكشي .
نهضة بركان - اتحاد طنجة.
شباب الريف الحسيمي - حسنية اكادير .
المغرب التطواني - اولمبيك آسفي .
الدفاع الحسني الجديدي - شباب أطلس خنيفرة .
الوداد البيضاوي - اتحاد الفتح الرياضي .
الجيش الملكي - سريع قطن وادي زم .
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