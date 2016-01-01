كأس العرش 2016-2017 : نتائج قرعة دور سدس عشر النهاية

أسفرت قرعة دور سدس عشر نهاية كأس العرش لكرة القدم للموسم الرياضي 2016-2017 ، التي جرت عملية سحبها مساء اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، التي ستجرى منافساتها بنظام الذهاب و الإياب، عن اللقاءات التالية :

شطر الشمال ..

1- وداد فاس - شباب أطلس خنيفرة.

2- اتحاد الفتح الرياضي - مولودية وجدة.

3- المغرب التطواني - جمعية سلا.

4- اتحاد طنجة - اتحاد سيدي قاسم.

5- النهضة البركانية - اتحاد تمارة.

6- سطاد المغربي - الجيش الملكي.

7- النادي القنيطري - الاتحاد البيضاوي .

8- شباب الريف الحسيمي - رجاء أرفود.

شطر الجنوب ...

9- حسنية أكادير - أولمبيك أسفي.

10- نهضة أتلتيك الزمامرة - الدفاع الحسني الجديدي.

11- الشباب السالمي - يوسفية برشيد.

12 الرجاء البيضاوي - أولمبيك الدشيرة.

13- أولمبيك فوسبوكراع العيون - شباب قصبة تادلة.

14- أولمبيك خريبكة - أولمبيك مراكش.

15- الكوكب المراكشي - الوداد البيضاوي.

16- سريع وادزم - شباب هوارة.

--دور ثمن النهاية :

17- الفائز في اللقاء رقم 7 مع الفارئز في اللقاء رقم 13.

18- الفائز في اللقاء رقم 5 مع الفائز في اللقاء رقم 15.

19- الفائز في اللقاء رقم 3 مع الفائز في اللقاء رقم 8.

20- الفائز في اللقاء رقم 10 مع الفائز في اللقاء رقم 4.

21- الفائز في اللقاء رقم 6 مع الفائز في اللقاء رقم 11.

22- الفائز في اللقاء رقم 16 مع الفائز في اللقاء رقم 14.

23- الفائز في اللقاء رقم 12 مع الفائز في اللقاء رقم 2.

24- الفائز في اللقاء رقم 1 مع الفائز في اللقاء رقم 9. -- دور ربع النهاية :

25- الفائز في اللقاء رقم 17 مع الفائز في اللقاء رقم 18.

26- الفائز في اللقاء رقم 19 مع الفائز في اللقاء رقم 20.

27- الفائز في اللقاء رقم 21 مع الفائز في اللقاء رقم 22.

28- الفائز في اللقاء رقم 23 مع الفائز في اللقاء رقم 24.

-- دور نصف النهاية :

29- الفائز في اللقاء رقم 25 مع الفائز في اللقاء رقم 26.

30- الفائز في اللقاء رقم 27 مع الفائز في اللقاء رقم 28.

المباراة النهائية (يوم 18 نونبر 2017): الفائز في اللقاء رقم 29 مع الفائز في اللقاء رقم 30.