كأس العرش 2016-2017 : نتائج قرعة دور سدس عشر النهاية
أسفرت قرعة دور سدس عشر نهاية كأس العرش لكرة القدم للموسم الرياضي 2016-2017 ، التي جرت عملية سحبها مساء اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، التي ستجرى منافساتها بنظام الذهاب و الإياب، عن اللقاءات التالية :
شطر الشمال ..
1- وداد فاس - شباب أطلس خنيفرة.
2- اتحاد الفتح الرياضي - مولودية وجدة.
3- المغرب التطواني - جمعية سلا.
4- اتحاد طنجة - اتحاد سيدي قاسم.
5- النهضة البركانية - اتحاد تمارة.
6- سطاد المغربي - الجيش الملكي.
7- النادي القنيطري - الاتحاد البيضاوي .
8- شباب الريف الحسيمي - رجاء أرفود.
شطر الجنوب ...
9- حسنية أكادير - أولمبيك أسفي.
10- نهضة أتلتيك الزمامرة - الدفاع الحسني الجديدي.
11- الشباب السالمي - يوسفية برشيد.
12 الرجاء البيضاوي - أولمبيك الدشيرة.
13- أولمبيك فوسبوكراع العيون - شباب قصبة تادلة.
14- أولمبيك خريبكة - أولمبيك مراكش.
15- الكوكب المراكشي - الوداد البيضاوي.
16- سريع وادزم - شباب هوارة.
--دور ثمن النهاية :
17- الفائز في اللقاء رقم 7 مع الفارئز في اللقاء رقم 13.
18- الفائز في اللقاء رقم 5 مع الفائز في اللقاء رقم 15.
19- الفائز في اللقاء رقم 3 مع الفائز في اللقاء رقم 8.
20- الفائز في اللقاء رقم 10 مع الفائز في اللقاء رقم 4.
21- الفائز في اللقاء رقم 6 مع الفائز في اللقاء رقم 11.
22- الفائز في اللقاء رقم 16 مع الفائز في اللقاء رقم 14.
23- الفائز في اللقاء رقم 12 مع الفائز في اللقاء رقم 2.
24- الفائز في اللقاء رقم 1 مع الفائز في اللقاء رقم 9. -- دور ربع النهاية :
25- الفائز في اللقاء رقم 17 مع الفائز في اللقاء رقم 18.
26- الفائز في اللقاء رقم 19 مع الفائز في اللقاء رقم 20.
27- الفائز في اللقاء رقم 21 مع الفائز في اللقاء رقم 22.
28- الفائز في اللقاء رقم 23 مع الفائز في اللقاء رقم 24.
-- دور نصف النهاية :
29- الفائز في اللقاء رقم 25 مع الفائز في اللقاء رقم 26.
30- الفائز في اللقاء رقم 27 مع الفائز في اللقاء رقم 28.
المباراة النهائية (يوم 18 نونبر 2017): الفائز في اللقاء رقم 29 مع الفائز في اللقاء رقم 30.
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