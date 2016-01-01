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كأس العرش 2016-2017 : نتائج قرعة دور سدس عشر النهاية

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 11 دقيقة مضت
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كأس العرش 2016-2017 : نتائج قرعة دور سدس عشر النهاية

أسفرت قرعة دور سدس عشر نهاية كأس العرش لكرة القدم للموسم الرياضي 2016-2017 ، التي جرت عملية سحبها مساء اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، التي ستجرى منافساتها بنظام الذهاب و الإياب، عن اللقاءات التالية :

 

شطر الشمال .. 

1- وداد فاس - شباب أطلس خنيفرة. 

2- اتحاد الفتح الرياضي - مولودية وجدة. 

3- المغرب التطواني - جمعية سلا. 

4- اتحاد طنجة - اتحاد سيدي قاسم. 

5- النهضة البركانية - اتحاد تمارة. 

6- سطاد المغربي - الجيش الملكي. 

7- النادي القنيطري - الاتحاد البيضاوي . 

8- شباب الريف الحسيمي - رجاء أرفود.

 

شطر الجنوب ... 

9- حسنية أكادير - أولمبيك أسفي. 

10- نهضة أتلتيك الزمامرة - الدفاع الحسني الجديدي. 

11- الشباب السالمي - يوسفية برشيد. 

12 الرجاء البيضاوي - أولمبيك الدشيرة. 

13- أولمبيك فوسبوكراع العيون - شباب قصبة تادلة. 

14- أولمبيك خريبكة - أولمبيك مراكش. 

15- الكوكب المراكشي - الوداد البيضاوي.

16- سريع وادزم - شباب هوارة.

 

--دور ثمن النهاية :

 

17- الفائز في اللقاء رقم 7 مع الفارئز في اللقاء رقم 13.

 

18- الفائز في اللقاء رقم 5 مع الفائز في اللقاء رقم 15.

 

19- الفائز في اللقاء رقم 3 مع الفائز في اللقاء رقم 8.

 

20- الفائز في اللقاء رقم 10 مع الفائز في اللقاء رقم 4.

 

21- الفائز في اللقاء رقم 6 مع الفائز في اللقاء رقم 11.

 

22- الفائز في اللقاء رقم 16 مع الفائز في اللقاء رقم 14.

 

23- الفائز في اللقاء رقم 12 مع الفائز في اللقاء رقم 2.

 

24- الفائز في اللقاء رقم 1 مع الفائز في اللقاء رقم 9. -- دور ربع النهاية :

 

25- الفائز في اللقاء رقم 17 مع الفائز في اللقاء رقم 18.

 

26- الفائز في اللقاء رقم 19 مع الفائز في اللقاء رقم 20.

 

27- الفائز في اللقاء رقم 21 مع الفائز في اللقاء رقم 22.

 

28- الفائز في اللقاء رقم 23 مع الفائز في اللقاء رقم 24.

 

-- دور نصف النهاية :

 

29- الفائز في اللقاء رقم 25 مع الفائز في اللقاء رقم 26.

 

30- الفائز في اللقاء رقم 27 مع الفائز في اللقاء رقم 28.

 

المباراة النهائية (يوم 18 نونبر 2017): الفائز في اللقاء رقم 29 مع الفائز في اللقاء رقم 30.

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