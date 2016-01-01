الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | بطولة القسم الثاني : برنامج الدورة الأولى

بطولة القسم الثاني : برنامج الدورة الأولى

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 10 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بطولة القسم الثاني : برنامج الدورة الأولى

في ما يلي برنامج الدورة الأولى للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الوطني الثاني ، وذلك في أعقاب عملية سحب القرعة، التي جرت مساء اليوم الأربعاء بالدار البيضاء: وداد تمارة - أولمبيك الدشيرة .

رجاء بني ملال - اتحاد سيدي قاسم .

المغرب الفاسي - الاتحاد الزموري للخميسات .

مولودية وجدة - اتحاد وجدة .

شباب بنجرير - وداد فاس .

النادي القنيطري - شباب قصبة تادلة .

شباب المسيرة - الرشاد البرنوصي .

يوسفية برشيد - جمعية سلا .

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)