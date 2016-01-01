بطولة القسم الثاني : برنامج الدورة الأولى

في ما يلي برنامج الدورة الأولى للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الوطني الثاني ، وذلك في أعقاب عملية سحب القرعة، التي جرت مساء اليوم الأربعاء بالدار البيضاء: وداد تمارة - أولمبيك الدشيرة .



رجاء بني ملال - اتحاد سيدي قاسم .



المغرب الفاسي - الاتحاد الزموري للخميسات .



مولودية وجدة - اتحاد وجدة .



شباب بنجرير - وداد فاس .



النادي القنيطري - شباب قصبة تادلة .



شباب المسيرة - الرشاد البرنوصي .



يوسفية برشيد - جمعية سلا .