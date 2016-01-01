بطولة القسم الثاني : برنامج الدورة الأولى
في ما يلي برنامج الدورة الأولى للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الوطني الثاني ، وذلك في أعقاب عملية سحب القرعة، التي جرت مساء اليوم الأربعاء بالدار البيضاء: وداد تمارة - أولمبيك الدشيرة .
رجاء بني ملال - اتحاد سيدي قاسم .
المغرب الفاسي - الاتحاد الزموري للخميسات .
مولودية وجدة - اتحاد وجدة .
شباب بنجرير - وداد فاس .
النادي القنيطري - شباب قصبة تادلة .
شباب المسيرة - الرشاد البرنوصي .
يوسفية برشيد - جمعية سلا .
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