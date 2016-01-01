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اتحاد طنجة يخطف لاعب المغرب التطواني

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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اتحاد طنجة يخطف لاعب المغرب التطواني

أخبارنا المغربية - تطوان

تعاقد فريق اتحاد طنجة لكرة القدم مع نصير الميموني لاعب المغرب التطواني في صفقة انتقال حر .

و رفض الميموني تجديد ارتباطه بفريقه الام الماط، ليوقع عقدا مع فارس البوغاز يمتد لموسمين .

و عزز فريق اتحاد طنجة صفوفه خلال الميركاتو الصيفي ، بكل من نعمان أعراب ومام سهير من شباب أطلس خنيفرة ومحمد العمراوي وطارق أوطاح وعمر العرجون وأنس أقشمار وياسين العمريوي ورضوان لمرابط وهشام المجهد.

 

 

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