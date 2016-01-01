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عاجل:أنباء عن وفاة اللاعب الدولي السابق "عبد المجيد الظلمي"

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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عاجل:أنباء عن وفاة اللاعب الدولي السابق "عبد المجيد الظلمي"

 

أخبارنا المغربية : ياسر أروين

انتشرت أنباء قبل قليل من مساء اليوم الخميس 27 يوليوز، على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي تتحدث عن وفاة اللاعب الدولي السابق "عبد المجيد الظلمي".

وفي اتصال هاتفي للموقع بلاعبين دوليين بمدينة الدار البيضاء، أكدوا النبأ وعبروا عن أسفهم من فقدان الساحة الرياضية لهامة كروية، كـ"الظلمي" على حد تعبيرهم.

للإشارة، فقد أصيب "عبد المجيد الظلمي" بنوبة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته مساء اليوم الخميس، حيث لعب الفقيد قيد حياته رفقة فريق "الرجاء البيضاوي"، وكذا المنتخب المغربي.

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